The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Lieferwagen erfasst Zwölfjährigen auf Fussgängerstreifen in Aarau

Keystone-SDA

Ein Zwölfjähriger ist in Aarau von einem Lieferwagen angefahren und leicht verletzt worden. Die Lenkerin des Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um den Buben zu kümmern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 18 Uhr auf dem Gönhardweg, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der Junge kam mit seinem Fahrrad von einem Schulhaus her und überquerte die Strasse auf dem Fussgängerstreifen.

Dabei wurde er von einem weissen Lieferwagen mit roter Aufschrift erfasst. Das Fahrzeug war von der Hallwylstrasse kommend unterwegs.

Durch den Zusammenstoss erlitt der Zwölfjährige leichte Verletzungen. Die Lenkerin des Lieferwagens hielt nach der Kollision zwar für einen kurzen Moment an. In der Folge fuhr sie jedoch davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Mutter des Knaben meldete den Vorfall der Polizei. Die Einsatzkräfte haben die Ermittlungen aufgenommen, um die flüchtige Fahrerin zu finden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft