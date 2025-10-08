The Swiss voice in the world since 1935
Lieferwagen gerät in Ipsach aufs Bahngleis

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen ist am Mittwochmorgen vor dem Bahnhof Ipsach Herdi vom Kurs abgekommen und auf den Gleisen gelandet. Der Chauffeur bleib unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei war der Lieferwagen gegen 08.50 Uhr auf der Hauptstrasse von Sutz her Richtung Nidau unterwegs. Weshalb der Chauffeur von der Strasse abkam, ist noch nicht geklärt.

Beim Unfall wurde Strassen- und Telekommunikationsinfrastruktur beschädigt. Es kam zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Der Bahnbetrieb der Aare Seeland Mobil musste während der Bergungsarbeiten eingestellt werden; es wurde ein Ersatzverkehr organisiert.

