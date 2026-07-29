Lieferwagen mit Anhänger gerät auf A13 ausser Kontrolle

Keystone-SDA

Teilen

Ein 56-jähriger Lieferwagenfahrer hat am Dienstagnachmittag auf der A13 bei Weite die Kontrolle über sein Fahrzeug mit Anhänger verloren. Dieser prallte in die Leitplanke. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten teilweise gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Mittwoch war bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Dienstag kurz nach 15.00 Uhr die Meldung eines Selbstunfalls auf der Autobahn A13 eingegangen.

Ein 56-Jähriger war demnach mit seinem Lieferwagen und einem Anhänger vom Sarganserland in Richtung Buchs unterwegs. Auf Höhe Weite überholte er einen Lastwagen und fuhr danach wieder auf den Normalstreifen.

Dabei geriet die Fahrzeugkombination rechts von diesem ab, wie die Polizei weiter schreibt. Beim Versuch, den Lieferwagen und den Anhänger wieder zu stabilisieren, sei die Fahrzeugkombination auf den Überholstreifen ausgebrochen und in der Folge die Anhängerkupplung abgebrochen.

Der Transportanhänger prallte laut Mitteilung gegen die Leitplanke auf der linken Seite und blieb dort hängen. Der Lieferwagen drehte sich und kam – entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung – bei der rechtsseitigen Leitplanke zum Stillstand. Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Für die Bergung und Räumungsarbeiten wurde der Überholstreifen während rund zwei Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu einem Rückstau. An der Leitplanke, dem Lieferwagen und dem Anhänger entstand Sachschaden von rund 10’000 Franken.