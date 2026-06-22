Lieferwagen prallt in Rickenbach LU gegen Gebäude

Keystone-SDA

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In Rickenbach ist in der Nacht auf Sonntag ein Lieferwagen von der Strasse abgekommen und gegen eine Gebäudemauer geprallt. Drei Personen wurden verletzt und mussten hospitalisiert werden, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Verkehrsunfall ereignete sich laut der Luzerner Polizei kurz vor 01.00 Uhr auf der Strasse «Bohler» in Richtung Rickenbach. Direkt nach der Kantonsgrenze kam der Lieferwagen in einer Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gebäudemauer, wie es im Communiqué hiess.

Alle drei Insassen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30’000 Franken.