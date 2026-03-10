Lieferwagen und Auto stossen in St. Urban LU zusammen

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen und ein Auto sind am Dienstagmorgen in St. Urban kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss dem Communiqué war der Lieferwagen auf der Kantonsstrasse von St. Urban her unterwegs und bog nach links in die Pfaffnauerstrasse ab. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit einem Auto, das von der Altbürerstrasse in Richtung St. Urban fuhr.

Sowohl die Autofahrerin als auch der Lieferwagenlenker wurden verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30’000 Franken. Die Strasse blieb während mehr als zwei Stunden gesperrt, wie es weiter hiess.