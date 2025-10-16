The Swiss voice in the world since 1935
Lieferwagenanhänger überschlägt sich in Näfels

Keystone-SDA

Der Anhänger eines Lieferwagens hat sich am Donnerstag in Näfels GL auf der Zubringerstrasse überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben. Die Ladung war laut der Polizei nicht genügend gesichert, rutschte beim Abbiegen auf die Seite und brachte den Anhänger aus dem Gleichgewicht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Personen wurden keine verletzt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Der Anhänger wurde beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

