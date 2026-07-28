Lieferwagenbrand greift in Schweizersholz TG auf Traktor über

Keystone-SDA

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Bei einem Fahrzeugbrand in Schweizersholz TG ist am Montag ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Das Feuer griff vom Lieferwagen auch auf einen Traktor sowie einen abgekoppelten Anhänger über. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 16.15 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass in Schweizersholz ein Lieferwagen brenne. Obwohl die Feuerwehr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Dienstag rasch vor Ort war, wurde unter anderem auch ein Traktor beschädigt. Das Übergreifen der Flammen auf eine Scheune konnte die Feuerwehr verhindern.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.