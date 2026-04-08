Lieferwagenlenker beschädigt Bahnschranke in Winterthur

Keystone-SDA

Ein 38-jähriger Lieferwagenlenker hat am Dienstag in Winterthur Seen eine Bahnschranke beschädigt. Er hatte nicht bemerkt, dass sich die Schranke schliesst. Um das Gleis rasch verlassen zu können, fuhr er rückwärts in die Anlage.

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(Keystone-SDA) Der Mann habe rückwärts in einen Privatweg einbiegen wollen und dafür auf dem Bahnübergang angehalten, teilte die Winterthurer Stadtpolizei am Mittwoch mit. Aus noch ungeklärten Gründen bemerkte der Mann aber nicht, dass die Anlage akustisch und mit Blinken vor einem heranfahrenden Zug warnte. Erst als sich die Schranken zu senken begannen, bemerkte er die Situation.

Um die Gefahrenzone rasch verlassen zu können, fuhr er rückwärts und kollidierte mit der Bahnschranke. Verletzt wurde niemand.