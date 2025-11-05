The Swiss voice in the world since 1935
Lieferwagenlenker fährt als Falschfahrer über die A13

Auf der Autobahn A13 ist am Dienstag ein Lieferwagenfahrer rund neun Kilometer auf der falschen Spur unterwegs gewesen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden ermittelte den 37-Jährigen schliesslich nach dem Anschluss Lostallo und zeigte ihn an.

(Keystone-SDA) Der Italiener fuhr kurz vor 16 Uhr auf der A13 von Bellinzona in Richtung San Bernardino, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Nach dem Tunnel San Fedele überholte er laut Communiqué trotz doppelter Sicherheitslinie ein Fahrzeug und fuhr als Falschfahrer weiter.

