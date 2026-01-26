Liestaler Stadträtin Marie-Theres Beeler tritt zurück

Marie-Theres Beeler (Grüne) tritt per 30. Juni 2026 aus dem Stadtrat von Liestal zurück. Obwohl sie für die laufende Legislaturperiode bis 2028 gewählt wurde, will sie mit 67 Jahren das Amt einer jüngeren Person übergeben, wie es im Stadtratscommuniqué vom Montag heisst.

(Keystone-SDA) «Es ist Zeit, sich auf etwas Neues einzulassen», wird Beeler in der Medienmitteilung zitiert. Die Theologin wurde im Januar 2018 in den Liestaler Stadtrat gewählt, nachdem der Sitz ihres Parteikollegen Lukas Ott frei geworden war. Beeler führt das Departement Tiefbau und ist derzeit auch Vizepräsidentin des Stadtrats.