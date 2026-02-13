Lift- und Treppentürme beim Bahnhof Niederwangen bleiben bestehen

Keystone-SDA

Die beiden markanten Treppen- und Lifttürme beim Bahnhof Niederwangen bleiben erhalten. Sie sollen die geplante neue Passerelle ergänzen. Mit dieser Lösung kommt die Gemeinde Köniz einem Wunsch der Bevölkerung nach.

(Keystone-SDA) Rund 1000 Personen unterzeichneten eine Petition, dass die Lifte in Betrieb bleiben sollen. Im Rahmen der Planungsarbeiten für die neue Passerelle habe sich gezeigt, dass die Türme als Ergänzung verschiedene Vorteile böten, schreibt die Gemeinde Köniz, zu der der Ortsteil Niederwangen gehört, in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Lift- und Treppentürme konnten dank eines Baurechtsvertrags mit der SBB erstellt werden. Dieser läuft 2034 aus. Die längerfristige Zukunft der Türme hänge demnach von den Plänen der SBB zum Ausbau des Bahnhofs Niederwangen ab, schreibt die Gemeinde. Sollte das Bahnunternehmen keine Ausbaupläne haben, könnte der Baurechtsvertrag erneuert werden.