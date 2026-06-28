Limmat bei der Werdinsel in Zürich durch Abwasser verschmutzt

Keystone-SDA

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Am frühen Sonntagmorgen ist bei der Werdinsel in Zürich wegen eines Stromunterbruchs unvollständig gereinigtes Abwasser in die Limmat gelangt. Die Stadtpolizei Zürich rät deshalb vom Baden und von Bootfahrten im verschmutzten Flussabschnitt ab.

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(Keystone-SDA) Wegen des Stromausfalls kurz vor 3 Uhr sei aus der Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli lediglich vorgereinigtes Abwasser in die Limmat geraten. Die Stadtpolizei Zürich grenzt das verschmutzte Gebiet auf den Abschnitt zwischen der Werdinsel und dem Kraftwerk Dietikon ein.