Linda Fähs musikalische Hommage an ihre Heimat

Keystone-SDA

Linda Fäh kehrt zu ihren Wurzeln zurück - zumindest musikalisch. Die ehemalige Miss Schweiz, die seit vielen Jahren als Schlagersängerin unterwegs ist, will künftig Mundart statt Hochdeutsch singen.

(Keystone-SDA) Ihr musikalisches Heimkommen mache sie «unendlich glücklich» und sei eine Liebeserklärung an Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Zusammenhalt, verriet Fäh dem «Blick». Es seien Werte, die ihr in die Wiege gelegt worden seien und über die sie singen möchte.

Die Miss Schweiz von 2009 machte sich in den letzten Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum einen Namen als Schlagersängerin. In ihrer Karriere sang die 37-Jährige bisher aber konsequent hochdeutsch. Nun folgt der Wechsel auf Dialekt – zumindest für die nächste Zeit.

Ihr erstes Lied «I mim chline Dorf» widmet sie ihrer Heimatgemeinde Benken SG, wie sie dem «Blick» weiter verriet. Und passend zur neuen Musik will die Ostschweizerin auch ihren Look verändern. Beim Fototermin mit der Boulevard-Zeitung posierte Fäh in einem Jeansgilet mit gestickten Edelweiss-Blüten.