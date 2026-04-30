Linda Sutter wird neue Erste Staatsanwältin im Kanton St. Gallen

Die 44-jährige Linda Sutter ist von der St. Galler Regierung zur neuen Ersten Staatsanwältin gewählt worden. Sie tritt am 1. Dezember die Nachfolge von Christoph Ill an.

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(Keystone-SDA) Linda Sutter arbeite seit 20 Jahren in der Strafverfolgung, davon 14 Jahre lang als Staatsanwältin, teilte der Kanton am Donnerstag mit. Zuvor war sie in der kriminalpolizeilichen Ermittlung als Polizistin der Ausserrhoder Kantonspolizei im Einsatz.

Durch nebenamtliche Lehraufträge in der universitären Weiterbildung des Strafprozessrechts habe sie ihre fachliche Expertise vertieft und pflege den Austausch mit der Wissenschaft.

Bisher war Sutter als stellvertretende Leitende Staatsanwältin am kantonalen Untersuchungsamt in St. Gallen tätig und leitete die Abteilung Strukturkriminalität und Kapitalverbrechen. Sie verfüge über breite Erfahrung im Bereich schwerer Gewalt- und Sexualdelikte sowie Menschenhandel, heisst es in der Mitteilung.

Im Dezember löst sie Christoph Ill ab, der seit 2018 Erster Staatsanwalt ist. Er trat damals als 57-Jähriger die Nachfolge des im Amt verstorbenen Thomas Hansjakob an.