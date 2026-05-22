Lindenhofgruppe steigert Gewinn auf 11,8 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Berner Lindenhofgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich mehr Patientinnen und Patienten behandelt und ihr Ergebnis verbessert. Der Gewinn stieg auf 11,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Umsatz legte um 5 Prozent auf 503 Millionen Franken zu, während der operative Gewinn auf Stufe Ebitdar 41,3 Millionen Franken erreichte. Das entspricht einer Marge von 8,3 Prozent.

Insgesamt wurden 184’239 Patientinnen und Patienten betreut. Das Wachstum betrug ambulant 8 Prozent und stationär 4,2 Prozent.

Per Ende 2025 bündelte die Gruppe ihr stationäres Angebot und verlegte die Betten vom Standort Engeried ins Lindenhofspital , wo weiter investiert wurde.

Trotz des Erfolgs bleibe die Rentabilität ungenügend, teilte die Gruppe weiter mit. Grund seien der anhaltende Tarifdruck sowie die Einführung der neuen Tarifstruktur Tardoc. Zudem sei der Fachkräftemangel weiterhin spürbar: Die Kosten für temporäres Personal seien wieder angestiegen.

Als Beteiligung am besseren Ergebnis erhöht die Gruppe die Lohnsumme 2026 um ein Prozent und zahlt eine Prämie. Die Gruppe beschäftigt rund 2600 Mitarbeitende.