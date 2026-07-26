Links-grüne Parteien dominieren in der Stadt Bern auch finanziell

Keystone-SDA

Teilen

Keine andere Stadtberner Partei hat 2025 annähernd so viel Geld eingenommen wie die SP und das Grüne Bündnis. Während Grossspenden bei fast keiner Partei ein Thema sind, schwingt die SVP bei den mittleren und kleinen Spenden oben aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nicht nur beim Anteil an Wählenden, auch bei den Einnahmen ist die SP die Spitzenreiterin: Rund 300’700 Franken hat sie im Jahr 2025 eingenommen. Dahinter und bereits etwas abgeschlagen folgt das Grüne Bündnis (GB) mit rund 221’400 Franken. Den dritten Platz belegt die FDP mit fast 111’700 Franken.

In der Stadt Bern müssen sämtliche Parteien, die im Stadtrat vertreten sind, Einsicht in ihre Finanzen geben. Grossspenden ab 5000 Franken müssen sie mit Namen ausweisen.

Über alle Parteien hinweg wurde für das Jahr 2025 allerdings nur eine solche Grossspende deklariert. Diese ging von einer Privatperson an das Grüne Bündnis und betrug exakt 5000 Franken.

Die SVP deklarierte mit rund 23’400 Franken die höchsten Spendeneinnahmen, gefolgt vom GB (21’000 Franken) und der FDP (15’400 Franken).