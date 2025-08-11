The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Linksgrün greift mit Gullotti bernjurassischen Regierungssitz an

Keystone-SDA

Die linken Regionalparteien steigen mit Hervé Gullotti von der SP ins gemeinsame Rennen um den bernjurassischen Regierungssitz. Das gaben die SP und die Grünen Grand Chasseral am Montag in Sonceboz bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Entscheid zugunsten des 52-jährigen Historikers Gullotti sei «nach einem Konsens» zwischen den beiden Parteien erfolgt und nachdem Cyprien Louis, der Co-Präsident der Grünen Kanton Bern, seine Kandidatur zurückgezogen habe.

Gullotti sass von 2017 bis 2024 im Berner Kantonsparlament und amtierte 2021/2022 als «höchster Berner». Seit 2023 ist er Gemeindepräsident von Tramelan.

Die linken Regionalparteien erhoffen sich mit ihrer gemeinsamen Kandidatur, den bernjurassischen Sitz für sich zu entscheiden und somit die Mehrheit in der Regierung zurückzuerobern. Derzeit hat SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg den garantierten Sitz des Berner Juras inne. Schnegg strebt eine weitere Amtszeit an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft