Lionel Richie verbringt Weihnachten am liebsten zu Hause

Der US-Popsänger Lionel Richie ("All Night Long", "Hello") feiert Weihnachten am liebsten zu Hause im Kreise seiner Familie. "Für mich geht es vor allem um die Familie, denn das ist der Ankerpunkt", sagte Richie (75) der Deutschen Presse-Agentur in London.

(Keystone-SDA) An Weihnachten wolle er nicht reisen, sondern innehalten und sich ausruhen. «Meine kleine Idee ist: Wenn die Welt in den Urlaub fährt, dann bleibe ich daheim. Und wenn alle aus dem Urlaub zurück sind, dann fahre ich in den Urlaub. Dann gehe ich wieder raus.»

In der Weihnachtszeit seien ihm einfach zu viele Menschen unterwegs. «Also geniesse ich die Zeit zu Hause mit meiner Familie – und ich entspanne mich», beschrieb Richie seine Vorstellung vom perfekten Weihnachtsfest. Für ihn sei das eine Zeit, zurückzublicken und dankbar zu sein.

«Es geht darum, sich bewusst zu werden, wo man herkommt», so der Musiker. «Nichts im Leben ist selbstverständlich. Also bin ich einfach dankbar für die Familie und dafür, dass ich die Gesundheit habe, um den nächsten Abschnitt des Lebens anzugehen. Für mich ist diese Zeit vor allem ein Moment der Reflexion.»

Schweiz-Konzerte im Sommer 2025

Ein paar Tage nach Weihnachten gibt Lionel Richie schon wieder Konzerte. Im kommenden Sommer tritt der Musiker wieder in Europa auf und spielt im Rahmen seiner «Say Hello To The Hits»-Tour fünf Konzerte in Deutschland und eines in der Schweiz im Hallenstadion Zürich. Zudem wird er im Juli am Montreux Jazz Festival auftreten.

«Auf der Bühne bin ich zu Hause», sagte die Soul-Ikone zur Tournee-Ankündigung. «Ich bin noch hier, und die Musik ist auch noch da. Und für mich ist es das Grösste, wenn die Fans kommen. Das ist mein ‹Halleluja›.»