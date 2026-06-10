Literaturpreis des Kantons Bern geht an fünf Literaturschaffende

Keystone-SDA

Fünf Autorinnen und Autoren erhalten vom Kanton Bern den mit je 10'000 Franken dotierten Literaturpreis. Insgesamt bewertete die Jury rund 90 Werke, darunter Romane, Erzählungen Theaterstücke, Hörspiel, Spoken-Word-Texte, Gedichte und Graphic Novels.

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(Keystone-SDA) Preisträgerinnen und Preisträger sind in diesem Jahr «Fitzgerald & Rimini» mit Ariane von Graffenried und Musiker Robert Aeberhard. Sie werden für ihre Vinylplatte mit literarischen Liedern und Texten «Ennetlands» ausgezeichnet.

Das Werk sei atmosphärisch dicht und ungemein präzise im Ausdruck, heisst es dazu in einer Mitteilung der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion vom Mittwoch.

Malwina Ledniowska erhält den Preis für ihren Roman «Keine Sorge alles gut» und Christoph Simon für seinen Krimi «Die geschenkte Leiche». Ledniowska überzeugt laut Jury mit sprachlicher Raffinesse, Wucht und dem schonungslosen Blick einer Pflegefachfrau in der Psychiatrie. Simons Kriminalroman wiederum sprenge gängige Genremuster mit sichtlichem Vergnügen und überzeuge mit seinem ironischen Ton.

Franziska Witschi wird für den Geschichtenband «Wildwechsel» ausgezeichnet und Veronika Zorn für den Lyrikband «Notizen von der linken Hand».

Witschis Kurzepisoden von Mensch und Tier im urbanen Raum verschränkten Lyrik und Kurzprosa. Die Autorin finde ihre eigene literarische Stimme, heisst es in der Mitteilung weiter. Veronika Zorns Werk biete einen Perspektivenwechsel. In den Miniaturen sei alles leicht verschoben und doch wunderbar präzis.

Ab Mitte August unterstützt der Kanton Bern Lesungen mit den Preisträgerinnen und Preisträgern.