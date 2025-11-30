Livia Stauer als Gemeindepräsidentin von Herzogenbuchsee bestätigt

Keystone-SDA

Die Grünliberale Livia Stauer ist am Sonntag als Gemeindepräsidentin von Herzogenbuchsee bestätigt worden. Ihr unterlag die Mitbewerberin der SVP, Monika Lang.

1 Minute

(Keystone-SDA) Stauer kam auf 1470 Stimmen, Lang auf 838 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Die Wahlen in den Gemeinderat fanden bereits Ende September statt. Stauer und Lang wurden damals wiedergewählt, ebenso Michèle Jana Ryf und Ruth Sager Schär (beide SP). Neu Einzug in die Exekutive hielten Daniel Polling (SVP), Marco Palladino (GLP) und Benedikt Lüchinger (FDP).

Die Freisinnigen schafften nach vier Jahren Abstinenz die Rückkehr in den Gemeinderat. Noch offen blieb im September, wer künftig das Gemeindepräsidium hält.

Amtsinhaberin Livia Stauer wurde von Monika Lang herausgefordert. Das Duo konkurrierte bereits einmal ums Gemeindepräsidium, nämlich 2023 nach dem Abgang von Gemeindepräsident Markus Loosli. Stauer entschied das Duell schon damals für sich.