LKW-Fahrer verliert nach Bienenstich Kontrolle über sein Fahrzeug

Keystone-SDA

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Der Stich einer Biene hat am Montagabend in Unterfranken in Bayern einen LKW-Unfall verursacht. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit, blieb aber unverletzt.

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(Keystone-SDA) Während der Fahrt wurde der Fahrer gestochen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.

Der 40-Tonner kippte in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg zur Seite und blieb auf dem Fahrradweg liegen. Beladen war er mit rund 20 Tonnen Ytong-Steinen – das sind wärmedämmende Porenbeton-Steine, die für den Hausbau verwendet werden. Der LKW samt der Steine wurde vom Abschleppdienst geborgen.