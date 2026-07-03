Lkw kracht in Österreich in Friseursalon – Chefin stirbt

Keystone-SDA

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Ein Lastwagen ist in Österreich mit tödlichen Folgen in ein Friseurgeschäft gekracht. Der Lastwagenfahrer hatte in St. Johann in der Haide laut Polizei offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der mit Schotter beladene Transporter kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Aussenmauer eines Gebäudes und kam erst in dem Laden zum Stillstand.

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(Keystone-SDA) Für die 60-jährige Chefin kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät. Zwei Frauen im Alter von 52 und 58 Jahren wurden schwer verletzt. Der 62-jährige Lenker kam mit leichten Verletzungen davon.

Ein Alkoholtest habe eine leichte, für Lkw-Fahrer jedoch relevante, Alkoholisierung ergeben, hiess es. Das Gebäude und der Lkw wurden durch den Anprall stark beschädigt.