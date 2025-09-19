Lobalu trinkt seinen Tee mit acht Löffeln Zucker
Dem Langstreckenläufern Dominic Lobalu fällt es schwer, auf Zucker zu verzichten. In seinen Tee gibt er oft acht Teelöffel oder noch mehr, wie der Athlet Tamedia verrät.
(Keystone-SDA) «Jedes Mal, wenn ich eine Untersuchung beim Arzt habe, sagt er mir, dass ich doch ein bisschen weniger Zucker zu mir nehmen sollte», sagt Lobalu in einem am Freitag veröffentlichten Interview.
Aber so einfach ist das für den Spitzensportler nicht. Er liebe Zucker – besonders im Tee. «Das gibt mir Kraft und die nötige Energie», sagt der 27-Jährige.
Momentan kann er diese gut gebrauchen. Am Freitag steht für ihn an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio der Vorlauf über 5000 Meter an.