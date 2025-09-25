Localnet und CKW prüfen Geothermie-Potenzial im Raum Burgdorf
Die Energieversorger Localnet und CKW klären das Geothermie-Potenzial im Raum Burgdorf ab. Zunächst wollen sie öffentlich zugängliche Untergrunddaten auswerten und das Wärmenutzungspotenzial prüfen. Feldarbeiten seien derzeit nicht vorgesehen, teilten sie am Donnerstag mit.
(Keystone-SDA) Sollte sich die Region als geeignet erweisen, würden Localnet und CKW die Bevölkerung bis Ende 2025 an einer öffentlichen Veranstaltung über die nächsten Schritte informieren.
CKW, eine Tochter der Axpo Gruppe, ist die grösste Energieversorgerin im Kanton Luzern. Sie bringt eigenen Angaben zufolge Erfahrung aus laufenden Geothermie-Projekten ein. Localnet ist die stadteigene Energieversorgerin von Burgdorf und Umgebung.
Die Bevölkerung solle von Beginn weg transparent über das Vorhaben informiert werden, sagte Burgdorfs Stadtpräsident Stefan Berger (SP) gemäss Communiqué. «Es ist auf jeden Fall sinnvoll, das Geothermiepotenzial in unserer Region sorgfältig zu prüfen.»