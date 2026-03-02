Logiernächte im Kanton Uri steigen leicht

Keystone-SDA

Der Kanton Uri konnte 2025 ein leichtes Wachstum bei den Übernachtungen verzeichnen. Insgesamt wurden 278'716 Logiernächte registriert, wie die Urner Tourismusorganisationen am Montag in einem gemeinsamen Communiqué mitteilten.

(Keystone-SDA) Laut Uri Tourismus AG und Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH entspricht dies, trotz «herausfordernder Rahmenbedingungen», einem Plus von rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Urner Unterland, dazu zählen der untere Reuss-Talboden sowie die angrenzenden Seitentäler und Gemeinden am See, konnte laut Mitteilung seine Logiernächte bereits zum fünften Mal in Folge steigern und erreichte 104’043 Übernachtungen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von rund vier Prozent. Besonders im Frühling waren die Auslastungen hoch, hiess es.

Im Urner Oberland, inklusive Andermatt und das obere Reusstal, stiegen die Logiernächte auf 174’673 (+1 Prozent). Trotz Schneemangel im Frühwinter lief der Dezember überraschend gut (+7,7 Prozent), hiess es. Einzelne Gemeinden wie Realp (+16 Prozent) und Hospental (+21 Prozent) legten gegenüber dem Vorjahr deutlich zu.

Die Mehrheit der Gäste kommt weiterhin aus der Schweiz (173’972 Übernachtungen), gefolgt von Deutschland.

Im Oberland spielen laut den Tourismusorganisation zudem Nordamerika und im Unterland die Niederlande eine wichtige Rolle.