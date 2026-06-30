Lohnpaket für Verwaltung Basel-Stadt mehrheitlich ab 1. September

Keystone-SDA

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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt will das vom Grossen Rat beschlossene Lohnmassnahmenpaket für die Verwaltung mehrheitlich ab dem 1. September umsetzen. Dies teilte die Exekutive am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Das Paket umfasst in erster Linie eine Anhebung der Einstiegslöhne, Lohnmassnahmen bei der Kantonspolizei eine Erhöhung der Geldzulagen, wie es heisst. Die Anpassung des Teuerungsausgleichs für alle Lohnklassen folge per 1. Januar 2027. Derzeit noch offen sei die Gestaltung der Aussendienstzulage für Polizeiangehörige.

Das Paket sieht jährliche Mehrausgaben von 18 Millionen Franken vor, plus eine einmalige Ausgabe von 4,3 Millionen Franken. Der Grosse Rat hatte die Gelder sowie die entsprechenden Gesetzesänderungen im Mai in zweiter Abstimmung bewilligt.

Davor hatte das Parlament im April über die Vorlage befunden und ein grösseres Paket beschlossen – die Abstimmung musste aber wegen einer nicht gezählten Stimme wiederholt werden.