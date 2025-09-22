Lokführer bei Rangierarbeiten in Arch verletzt
Bei Rangierarbeiten in Arch im Seeland ist am Montagmorgen ein Lokomotivführer verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.
(Keystone-SDA) Aus noch ungeklärten Gründen entgleiste die Rangierlok mit angehängten Güterwagen auf einem Industriegleis an der Bahnhofstrasse. Die Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang seien im Gang, hiess es. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch ein Ambulanzteam und die Regio Feuerwehr Büren.