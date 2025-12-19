Lokomotive kollidiert in Schaan FL mit einem Auto

Keystone-SDA

Eine Lokomotive der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist am Donnerstagabend in Schaan FL mit einem Auto kollidiert. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lenker des Personenwagen geriet im dichten Nebel aufgrund einer Verwechslung auf die Bahngleise, teilte die Landespolizei Liechtenstein am Freitag mit. Trotz Warnblinker und Alarmierung der Polizei kollidierte der Zug ohne Fahrgäste zehn Minuten später mit dem Auto. Dieses wurde dabei von der Lokomotive vor sich her geschoben.

Am Personenwagen entstand Totalschaden. Die Lokomotive wurde ebenfalls erheblich beschädigt.