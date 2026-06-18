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London: Liefern Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen

Keystone-SDA

Grossbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern. Hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das kündigte der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis bei einem Treffen der Nato-Aussenminister und Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel an. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm an der Runde teil.

Finanziert wird das gut 750 Millionen Pfund (797 Millionen Franken) schwere Paket durch einen Kredit, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischen Vermögen gegenfinanziert wird.

Russland soll unter Druck gesetzt werden

«Dieses Paket von Drohnen, Luftabwehrraketen und Radar-Systemen wird dabei helfen, unschuldige Menschen in der Ukraine vor Putins Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen zu schützen», sagte Jarvis einer Mitteilung zufolge.

Die Ukraine konnte mit Hilfe von Drohnen zuletzt erhebliche Erfolge im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg verzeichnen. Die westlichen Unterstützer des Landes wollen Russland nun zusätzlich unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin auf Verhandlungen über ein Ende des Kriegs einlässt.

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