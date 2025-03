Londoner Flughafen Heathrow wegen Stromausfalls geschlossen

Keystone-SDA

Der Londoner Grossflughafen Heathrow ist in der Nacht wegen eines Stromausfalls geschlossen worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schliessung werde aus Sicherheitsgründen bis 23.59 Uhr (Ortszeit) andauern, teilte der Flughafen auf der Plattform X mit. Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren.

Etliche Flüge mussten umgeleitet werden. Laut dem Tracking-Portal Flightradar waren am frühen Morgen rund 120 Flugzeuge in der Luft, die entweder alternative Flughäfen anfliegen oder zu ihrem Startflughafen zurückkehren mussten. Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorgt, teilte Heathrow Airport weiter mit. Die Londoner Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom.