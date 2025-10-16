Luchs im Kandertal von Wildhut erlegt

Die Berner Wildhut hat den zum Abschuss freigegebenen Luchs B903 am Mittwochabend erlegt. Das Tier war zuvor erneut für einen Nutztierriss verantwortlich gemacht worden, wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Am Dienstag war es laut der Mitteilung im Gebiet Kandergrund zu einem weiteren Nutztierriss gekommen. Fotofallen bestätigten, dass der Luchs B903 dafür verantwortlich war. Am Mittwochabend kehrte der Luchs zum gerissenen Tier zurück und wurde dabei von der Wildhut erlegt, wie es weiter hiess.

Der Abschuss erfolgte gemäss der Verfügung des Jagdinspektorats vom 17. September. Dieser erfolgte, nachdem der Luchs seit Mitte Juni mehrere Schafe und Ziegen im Kandertal gerissen hatte. Der neuerliche Riss bestätige die Einschätzung, dass sich der Luchs auf Nutztiere spezialisiert habe, hiess es weiter.

Der Kadaver wird laut dem Communiqué zur Untersuchung an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht.