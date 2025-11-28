LUKB schlägt Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Keystone-SDA

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) will ihren Verwaltungsrat verstärken. Dazu soll an der Generalversammlung vom 13. April 2026 Bernadette Koch aus Oberkirch LU neu in das Gremium gewählt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der Zuwahl von Koch wird der Verwaltungsrat der LUKB aus neun Mitgliedern respektive fünf Männern und vier Frauen bestehen. Der Frauenanteil betrage dann 44 Prozent, teilte die LUKB am Freitag mit.

Die Eignerstrategie des Mehrheitsaktionärs Kanton Luzern gibt vor, dass beide Geschlechter mindestens zu je 30 Prozent im Verwaltungsrat vertreten sind. Aktuell sind drei der acht Mitglieder oder 38 Prozent Frauen.

Bernadette Koch ist Wirtschaftsprüferin und nimmt auch weitere VR-Mandate wahr. So ist sie Vizepräsidentin im Gremium der Schweizer Post sowie Mitglied im Verwaltungsrat der Tochter Postfinance, bei Geberit, Mobimo und Energie Oberkirch. Die Mandate bei Post und Postfinance wird sie aber auf Ende März niederlegen.

Koch ist im Kanton Luzern aufgewachsen und wohnt in Oberkirch. Sie sei mit den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen im Wirtschaftraum Luzern bestens vertraut, teilte die LUKB mit.