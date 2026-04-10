LUKB steigert Konzerngewinn im ersten Quartal um 4,5 Prozent

Keystone-SDA

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im ersten Quartal 2026 den Konzerngewinn um 4,5 Prozent auf 80,1 Millionen Franken gesteigert. Der Geschäftserfolg kletterte um 3,5 Prozent auf 90,0 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Freitag mitteilte. Am Ausblick hält sie trotz Unsicherheiten aufgrund des Iran-Kriegs fest.

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(Keystone-SDA) Zum Ertragswachstum von 5,0 Prozent auf 182,6 Millionen Franken trugen sowohl das Zinsengeschäft mit plus 4,1 Prozent als auch das zinsunabhängige Geschäft mit plus 6,7 Prozent bei. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich leicht auf 45,3 Prozent, während das Kreditwachstum planmässig auf 0,9 Prozent reduziert wurde.

Trotz des eingetrübten Umfelds hält die LUKB am Mindestziel für den Konzerngewinn 2026 von 295 Millionen Franken fest. Dies unter der Voraussetzung, dass der Krieg im Iran und seine Folgen zeitlich und räumlich begrenzt bleiben.