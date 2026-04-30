Luks Gruppe weist für 2025 einen Gewinn aus

Keystone-SDA

Das Luzerner Kantonsspital (Luks Gruppe) hat 2025 seine Einnahmen steigern und einen Gewinn erzielen können. Trotzdem blieben das Umfeld und die Herausforderungen anspruchsvoll, teilte das Unternehmen mit.

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(Keystone-SDA) Während die Luks Gruppe die Einnahmen um 7,2 Prozent steigern konnte, nahmen die Ausgaben nur um 0,7 Prozent zu. CEO Florian Aschbrenner führte dies auf das «gute Kostenmanagement» zurück. Basis der Wirtschaftlichkeit sei eine gute medizinische Qualität, sagte er.

Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 42,2 Millionen Franken. 2024 hatte die Gruppe einen Verlust von 24,6 Millionen Franken geschrieben.

Zum Luks gehören neben weiteren Tochterfirmen die Luks Spitalbetriebe AG mit den Spitälern in Luzern, Sursee und Wolhusen sowie die Spital Nidwalden AG.