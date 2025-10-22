Luks sichert gynäkologisches Angebot am Asana Spital Menziken AG

Keystone-SDA

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) wird ab 1. November gynäkologische und geburtshilfliche Sprechstunden am Asana Spital Menziken AG anbieten. Die Kooperation stärke die regionale Gesundheitsförderung, teilten das Luks und das Asana Spital Menziken am Mittwoch mit.

(Keystone-SDA) Die Versorgung umfasst gynäkologische Sprechstunden und Schwangerschaftskontrollen, die von einer leitenden Ärztin am Spital Sursee durchgeführt werden, hiess es in der Mitteilung. Zudem werde evaluiert, ob dereinst durch Spezialistinnen und Spezialisten des Luks operative gynäkologische Eingriffe am Asana Spital Menziken erfolgen könnten.

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) betreibt Spitäler in Luzern, Sursee und Wolhusen und verfügt über ein Einzugsgebiet von rund 700’000 Einwohnern. Das Asana Spital Menziken ist Teil der Asana Gruppe und stellt laut eigenen Angaben die akutsomatische Grundversorgung sowie Langzeitpflege in der Region Aargau Süd sicher.