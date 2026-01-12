Luzern: Betrug mit Telefonnummer des Darmkrebsvorsorgeprogramms

Keystone-SDA

In Luzern haben Telefonbetrüger die Telefonnummer des kantonalen Darmkrebsvorsorgeprogramms für Betrugsversuche missbraucht. Betroffene werden gebeten, sich bei der zuständigen Stelle oder bei der Luzerner Polizei zu melden.

(Keystone-SDA) Die Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE) warnte am Montag in einer Mitteilung vor Anrufen von Betrügern, die sich als Mitarbeitende der Luzerner Kantonalbank ausgeben und Geld fordern. Dabei wird die Telefonnummer des kantonalen Darmkrebsvorsorgeprogramms missbräuchlich verwendet.

Als Sofortmassnahme wurde auf der betroffenen Telefonnummer eine Bandansage mit einer Betrugswarnung eingerichtet. Zudem informieren Hinweise auf den Webseiten der Dienststelle und des Darmkrebsvorsorgeprogramms über den Vorfall. Die DIGE betonte in ihrer Mitteilung, dass das Programmzentrum des Darmkrebsvorsorgeprogramms niemals telefonisch Geld verlangt.