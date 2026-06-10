Luzern erwartet ein um 297,5 Millionen Franken besseres Ergebnis

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern dürfte 2026 weitaus besser abschliessen als budgetiert. Die erste Hochrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 305,1 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Plus von 7,6 Millionen Franken, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Haupttreiber des besseren Ergebnisses ist eine nicht budgetierte Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die den Abschluss um 128 Millionen verbessert. Zudem führen Innovationsbeiträge für Firmen im Rahmen der Standortförderung, die erst 2027 ausbezahlt werden, zu einem um 117,1 Millionen höheren Ertrag.

Im Steuerbereich ergaben sich laut Mitteilung ebenfalls deutliche Abweichungen. Während der Brutto-Staatssteuerertrag um 44,8 Millionen Franken unter Budget liegt, wird bei den Grundstückgewinnsteuern ein Mehrertrag von 49 Millionen erwartet. Die OECD-Gewinnsteuer dürfte laut der Regierung den budgetierten Ertrag jedoch um 48,7 Millionen Franken verfehlen.

Unterschritten wird gemäss Staatskanzlei das Budget ferner in der sozialen Sicherheit und der Verwaltung, während in der Bildung und im Gesundheitswesen Mehrausgaben erwartet werden.

Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) mahnt trotz des Überschusses zur Vorsicht. Das Ergebnis sei stark von Sondereffekten – den SNB-Geldern und den Innovationsbeiträgen für die Unternehmen – geprägt, wird er in der Mitteilung zitiert. Entscheidend bleibe eine «Begrenzung des Ausgabenwachstums», um die Handlungsfähigkeit des Kantons «zu erhalten».