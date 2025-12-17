Luzern gibt Geflüchteten mit Schutzstatus S Bildungsgutscheine ab

Der Kanton Luzern macht seine Bildungsgutscheine neu auch für Erwachsene mit Schutzstatus S verfügbar. Sie können damit Kurse in Lesen, Schreiben, Rechnen oder digitalen Grundkompetenzen besuchen.

(Keystone-SDA) Viele Geflüchtete aus der Ukraine hätten mittlerweile das Sprachniveau A2 erreicht und sich von der wirtschaftlichen Sozialhilfe gelöst, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Mit dem Bezug der Bildungsgutscheine soll ihre Integration in den Arbeitsmarkt gefördert werden, schrieb die Regierung im Communiqué.

Damit wird die Praxis an die Kooperationskantone Zug, Schwyz und Obwalden angepasst, die den Schutzstatus S bereits berücksichtigen, hiess es weiter.

Bisher nutzten laut Mitteilung rund 45’000 Erwachsene im Kanton Luzern Bildungsgutscheine, um ihre Grundkompetenzen zu stärken.