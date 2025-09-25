The Swiss voice in the world since 1935
Luzern ist Gastkanton am Zürcher Sechseläuten 2027

Der Kanton Luzern wird sich vom 16. April bis 19. April 2027 als Gastkanton am Zürcher Frühlingsfest präsentieren. Finanziert wird der Auftritt mit Lotteriegeldern, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das mehrtägige Fest mit Sechseläuten, Umzug und dem Verbrennen des Böögg biete Luzern eine Bühne, um sein «vielfältiges Kulturerbe», die Volkskultur, das aktuelle Kulturschaffen sowie kulinarische Luzerner Spezialitäten «einem breiten Publikum zu präsentieren», hiess es im Communiqué. Organisiert wird der Auftritt vom Bildungs- und Kulturdepartement mit seinem Vorsteher Armin Hartmann (SVP).

Die Kosten für den Auftritt belaufen sich gemäss Regierungsrat auf rund 500’000 Franken. Sie sollen aus Lotterieerträgen gedeckt werden. Regierungsrat Hartmann spricht in der Mitteilung von einer «einmaligen Gelegenheit, Luzern als attraktiven und lebenswerten Kulturkanton vorzustellen». Inhalte aus dem Kantonsjubiläum LU222, das heuer mit verschiedenen Aktivitäten im Kanton gefeiert wird, sollen in den Gastauftritt einfliessen, so die Regierung.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

