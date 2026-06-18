Luzern lanciert ab Juli Programm zur Früherkennung von Brustkrebs

Keystone-SDA

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Der Kanton Luzern startet ab Juli ein flächendeckendes Vorsorgeprogramm zur Früherkennung von Brustkrebs. Dabei werden Frauen zwischen 50 und 74 Jahren alle zwei Jahre automatisch zur Mammografie eingeladen.

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(Keystone-SDA) Durch die regelmässige Vorsorge soll Brustkrebs früh erkannt werden, hiess es an einer Medienkonferenz am Donnerstagmittag im Beisein von Regierungspräsidentin Michaela Tschuor (Mitte).

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und gehört zu den häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens betroffen. Früh erkannt sind die Heilungschancen deutlich besser und die Behandlungen oft weniger belastend, hiess es weiter.

Die Teilnahme am Programm ist freiwillig. Die Kosten sollen grösstenteils übernommen werden. Es bleibt ein Selbstbehalt von 10 Prozent, was laut Mitteilung rund 15 Franken entspricht.

Weiter informiert eine Roadshow mit dem «Pink Cube» in mehreren Luzerner Gemeinden über das neue Angebot.