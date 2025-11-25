Luzern stimmt am 8. März 2026 über den Ausbau der Lammschlucht ab

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat hat den 8. März 2026 als Abstimmungstermin für den zweiten Abschnitt des Ausbaus der Kantonsstrasse durch die Lammschlucht festgelegt. Einen Sonderkredit von 37,9 Millionen Franken hatte der Kantonsrat im September einstimmig bewilligt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die zweite Bauetappe umfasst die Strecke von Under Lammberg bis Under Tendli in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach LU, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Auf diesem Abschnitt soll die Kantonsstrasse auf 6,5 Meter verbreitert werden.

Die erste von insgesamt drei Bauetappen wurde nach dreijähriger Bauzeit am 25. Oktober eröffnet und kostete rund 26 Millionen Franken. 2021 hiessen die Stimmberechtigten mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 83 Prozent die Vorlage gut.

Der dritte Abschnitt von Under Tendli bis Hinder Lamm in der Gemeinde Flühli LU ist mit 13 Millionen Franken budgetiert. Da diese Ausgaben vom Kantonsrat bewilligt werden können, ist dafür keine Volksabstimmung vorgesehen, teilte die Staatskanzlei weiter mit.