Luzern will Erwachsene in Ausbildung stärker finanziell helfen

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern soll es für Erwachsene einfacher werden, einen Berufsabschluss zu machen. Um das Ziel zu erreichen, sollen Erwachsene in Ausbildung stärker vom Staat finanziell unterstützt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Regierungsrat hat eine entsprechende Teilrevision des Stipendiengesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Wichtigste Neuerungen seien die Reduktion der elterlichen Unterstützungspflicht sowie die Ausweitung der Anspruchsberechtigung auf gut integrierte junge ausländische Erwachsene, die nicht aus der EU oder aus Efta-Staaten stammen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

Ferner sollen Stipendienbezügerinnen und -bezüger im Durchschnitt höhere Pro-Kopf-Beiträge erhalten als heute. Insgesamt rechnet der Regierungsrat nach Angaben der Staatskanzlei mit Mehrkosten von 1,14 Millionen Franken jährlich.