The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Luzerner FDP nominiert Georg Dubach als Kantonsratsvizepräsident

Keystone-SDA

Die Kantonsratsfraktion der FDP hat Georg Dubach für das Kantonsratsvizepräsidium 2026/27 nominiert. Der Kantonsrat aus Triengen dürfte damit im Juli 2027 das Präsidium im Kantonsparlament übernehmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 62-jährige Georg Dubach politisiert seit 2015 im Kantonsrat und präsidierte von 2020 bis 2025 die FDP-Fraktion. Die FDP des Kantons Luzern hob in der Mitteilung vom Donnerstag insbesondere seine Erfahrung sowie seine «Akzente» in der Finanz-, Steuer-, Sicherheits- und Mobilitätspolitik hervor.

Dubach ist Geschäftsführer, lebt in Triengen und ist Vater einer Familie.

Im Luzerner Kantonsrat dauert das Präsidialjahr jeweils bis Ende Juni. Aktuell steht Gisela Widmer Reichlin (SP) dem Parlament vor. Im Juli übernimmt Angela Lüthold (SVP) das Kantonsratspräsidium.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft