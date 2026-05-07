Luzerner FDP nominiert Georg Dubach als Kantonsratsvizepräsident
Die Kantonsratsfraktion der FDP hat Georg Dubach für das Kantonsratsvizepräsidium 2026/27 nominiert. Der Kantonsrat aus Triengen dürfte damit im Juli 2027 das Präsidium im Kantonsparlament übernehmen.
(Keystone-SDA) Der 62-jährige Georg Dubach politisiert seit 2015 im Kantonsrat und präsidierte von 2020 bis 2025 die FDP-Fraktion. Die FDP des Kantons Luzern hob in der Mitteilung vom Donnerstag insbesondere seine Erfahrung sowie seine «Akzente» in der Finanz-, Steuer-, Sicherheits- und Mobilitätspolitik hervor.
Dubach ist Geschäftsführer, lebt in Triengen und ist Vater einer Familie.
Im Luzerner Kantonsrat dauert das Präsidialjahr jeweils bis Ende Juni. Aktuell steht Gisela Widmer Reichlin (SP) dem Parlament vor. Im Juli übernimmt Angela Lüthold (SVP) das Kantonsratspräsidium.