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Luzerner Feuerwehren rücken wegen Gewitters aus

Keystone-SDA

Das Gewitter vom Montagabend hat im Kanton Luzern Schäden verursacht. Umgestürzte Bäume blockierten Strassen und Regenwasser drang in Keller ein, wie die Luzerner Polizei am Dienstag berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wegen des Gewitters gingen bei der Luzerner Polizei von 16.20 Uhr bis 20.25 Uhr über 60 Notrufe ein, wie es in der Mitteilung hiess. Feuerwehren standen in mehreren Gemeinden während Stunden im Einsatz. Ein Arbeiter wurde in Neuenkirch von einem wegen des Winds herumfliegenden Metallteil getroffen und leicht verletzt.

Viele Notrufe gingen aufgrund umgestürzter Bäume ein. Diese blockierten Strassen und behinderten den Verkehr. Auch Fahrzeuge wurden durch herabfallende Äste beschädigt.

Mehrere Blitze schlugen in Gebäuden ein, wie die Polizei mitteilte. Weil es zeitweise heftig windete, fielen Bauabschrankungen um. Zudem floss Wasser in Keller und Garagen.

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