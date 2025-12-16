Luzerner Firma liefert stromfreie Eisbahn ins Legoland Deutschland

Keystone-SDA

Die Luzerner Firma Glice hat eine künstliche Eisbahn ins Legoland Deutschland Resort geliefert. Die 550 Quadratmeter grosse Fläche werde vollständig ohne Strom, Wasser oder Kühlmittel betrieben.

(Keystone-SDA) Die Bahn ersetze eine «Echteisbahn» und zeige die Fortschritte der synthetischen Eislauftechnologie, teilte Glice am Dienstag mit.

Die Oberfläche ermögliche zudem ein ähnliches Gleitverhalten wie auf gekühltem Eis, hiess es. Zudem biete sie 52 Prozent weniger Reibung als herkömmliche synthetische Produkte.

Glice ist laut eigenen Angaben in über 100 Ländern aktiv und hat bereits mehr als 3000 Anlagen geliefert. Zu den Kunden zählen Freizeitparks, Städte und Sportanlagen.