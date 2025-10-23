Luzerner Heime verzeichnen weniger Neueintritte

Keystone-SDA

Ende 2024 haben rund 5000 Menschen in Luzerner Pflegeheimen gelebt. Während die Zahl der Neueintritte sank, stiegen der Pflegeaufwand und der Personalbestand, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Per Ende des letzten Jahres waren 4952 Personen in den 67 Luzerner Pflegeheimen untergebracht. Gegenüber dem Vorjahr stieg diese Zahl «leicht». Die Heime waren laut Lustat im Jahresdurchschnitt zu 96,5 Prozent ausgelastet.

Die Zahl der Neueintritte ging wie schon im letzten Jahr zurück: 3516 Menschen zogen 2024 in die Heime. 44,8 Prozent davon nur für Kurzzeitaufenthalte, 55,2 Prozent mit «langfristiger Absicht». Frauen, so Lustat weiter, blieben mit 2,7 Jahren länger als Männer mit 1,9 Jahren.

Der Pflegebedarf in den Heimen stieg. Rund 1,8 Millionen Heimtage wurden fakturiert. Tage mit hohem Pflegeaufwand machten 32,6 Prozent aus, der mittlere Aufwand 52,9 Prozent, während die Tage mit niedrigem Pflegebedarf auf 14,5 Prozent sanken, wie Lustat weiter festhielt.

Der Personalbestand wuchs auf 7949 Beschäftigte, die Vollzeitäquivalente stiegen auf 5658. Pro Tausend Heimtage standen insgesamt 3,2 Vollzeitäquivalente zur Verfügung, davon 2,0 in der Pflege, wie es weiter hiess.