Luzerner Hinterland erhält mehr Zugverbindungen

Keystone-SDA

Im Westen des Kantons Luzern wird das Angebot des öffentlichen Verkehrs auf den Fahrplanwechsel vom 14. Dezember ausgebaut. So fährt die S-Bahn neu zwischen Wolhusen und Willisau am Abend bis 23 Uhr durchgehend im Halbstundentakt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Morgen wird die Strecke der S77 (Luzern-Willisau) zudem bis Zell verlängert. Zell habe damit nicht nur zusätzliche direkte Verbindungen Richtung Luzern, sondern auch bessere Anschlüsse Richtung Sursee, teilte der Verkehrsverbund am Mittwoch mit.

Der Bus Ufhusen-Zell-St. Urban wird gemäss der Mitteilung an die neue S-Bahnverbindung angepasst. Mit neuen Busfahrten wird St. Urban auch besser an das Bahnnetz angeschlossen. Davon profitieren können vor allem Angestellte der Luzerner Psychiatrie. Auf dem restlichen Busnetz im Kanton Luzern gibt es zahlreiche kleinere Anpassungen.