Luzerner Kantonsparlament debattiert über Initiative zu Fan-Gewalt

Keystone-SDA

Der Kantonsrat hat am Montag die Debatte über die Volksinitiative "Gegen Fan-Gewalt" der Mitte aufgenommen. Der Regierungsrat und die Kommission Justiz und Sicherheit stufen die Initiative als teilweise ungültig ein.

(Keystone-SDA) Die Mitte reichte ihre Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt» 2024 ein. Sie bezweckt, die Fussballclubs stärker für das Verhalten von Hooligans verantwortlich zu machen und im Polizeigesetz ein kaskadenartiges Sanktionssystem zu verankern.

Im Kern fordert die Initiative etwa Identitätskontrollen beim Zutritt zu Stadien, inklusive Dokumentation und möglicher zusätzlicher Massnahmen wie personalisierten Tickets, Videoüberwachung oder Kontrollen bei Fantransporten.

Die Regierung liess die Initiative extern juristisch prüfen. Das Gutachten kam zum Schluss, dass mehrere Teile der Initiative mit übergeordnetem Recht nicht vereinbar sind.

Gleichzeitig kündigte der Regierungsrat an, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, und beantragt beim Parlament dafür eine Fristverlängerung von einem Jahr.