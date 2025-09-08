Luzerner Kantonsrat debattiert über ein neues Tourismusgesetz

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat will unter anderem die kantonale Beherbergungsabgabe von 50 Rappen auf 1,10 Franken erhöhen. Der Kantonsrat berät die Teilrevision des Tourismusgesetzes am Montag in erster Lesung.

(Keystone-SDA) Mit der Teilrevision des Gesetzes und dem neuen Tourismusleitbild verfolgt die Regierung mehrere Ziele: Neben der Erhöhung der Beherbergungsabgabe soll die digitale Erhebung die Abläufe für Hotels und Behörden vereinfachen. Ausserdem sollen die digitale Transformation und Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt werden.

Die vorberatende Kommission Wirtschaft und Abgaben (WAK) unterstützt die Teilrevision des Tourismusgesetzes grundsätzlich. Eine Anpasung fordert die WAK bei den örtlichen Beherbergungsabgaben, welche von den kantonalen entkoppelt sind. Sie lehnt die vom Regierungsrat vorgeschlagene maximale Beherbergungsabgabe für Gemeinden von 80 Rappen ab und beantragt stattdessen ein Maximum von 150 Rappen, das jenem des Kantons entspricht.

Das Tourismusgesetz wurde zuletzt 2010 revidiert.