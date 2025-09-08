Luzerner Kantonsrat erklärt Fangewalt-Initiative für teilungültig

Keystone-SDA

Der Kantonsrat hat am Montag die Volksinitiative "Gegen-Fan-Gewalt" der Mitte für teilweise ungültig erklärt. Gleichzeitig stimmte es einer Fristverlängerung zu, damit die Regierung einen Gegenvorschlag ausarbeiten kann.

(Keystone-SDA) Die Mitte reichte ihre Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt» 2024 ein. Sie bezweckt, die Fussballclubs stärker für das Verhalten von Hooligans verantwortlich zu machen und im Polizeigesetz ein kaskadenartiges Sanktionssystem zu verankern.

Im Kern fordert die Initiative etwa Identitätskontrollen beim Zutritt zu Stadien, inklusive Dokumentation und möglicher zusätzlicher Massnahmen wie personalisierten Tickets, Videoüberwachung oder Kontrollen bei Fantransporten.

Die Regierung liess die Initiative juristisch prüfen. Ein externes Gutachten kam zum Schluss, dass drei der neun Forderungen grundrechtswidrig sind: die Speicherung und Weitergabe von Besucherdaten an die Bewilligungsbehörde, die Einführung personalisierter Tickets sowie die automatische Anordnung von Geisterspielen.

Aufgrund dessen stufte der Regierungsrat die Initiative als teilweise ungültig ein. Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP) kritisierte am Montag, die Initiative stehe teilweise im Konflikt mit Grundrechten und vermöge nicht zu überzeugen.

Die vorberatende Kommission Justiz und Sicherheit (JSK) unter dem Vorsitz von Patrick Hauser (FDP) teilte diese Einschätzung.

SP zeigt der Mitte die rote Karte

Die Fraktionen von SVP, FDP, Grünen, SP und GLP unterstützten in ihren Voten die Einschätzung des Regierungsrats und der JSK.

Es bedürfe ein klares Auftreten aller Beteiligten und einer engen Zusammenarbeit mit den Behörden, sagte Ursula Berset (GLP). Wichtig seien Dialog, Prävention und das Setzen klarer Regeln.

«Es ist unverständlich, warum die Initiative eingereicht wurde, wenn sie nicht rechtens ist», so Berset. Die Haltung der Mitte wirke «unbelehrbar und starrsinnig».

Anja Meier (SP) sagte, die Initiative sei in der Praxis wirkungslos und verletze Grundrechte. Die Mitte habe sich verrannt, die SP zeige der Vorlage die «rote Karte».

Mehrere Sprecherinnen und Sprecher plädierten stattdessen für eine gesamtschweizerische Lösung zur Bekämpfung von Fangewalt.

Eine «halbherzige Lösung» der Regierung

Die Mitte verteidigte die Initiative. Adrian Nussbaum kritisierte die Regierung, die Massnahmen nicht umsetzen zu wollen, und sprach von einer «halbherzigen Lösung».

Parteikollegin Melissa Frey-Ruckli sagte, das Gutachten habe die Mitte in sechs Forderungen gestärkt. Sie sei enttäuscht von der bisherigen Arbeit der Regierung. «Trotzdem sind wir bereit, einer Fristverlängerung zuzustimmen», sagte die Mitte-Sprecherin.

Ein Antrag der Mitte, die Initiative als gültig zu erklären, wurde vom Parlament letztlich klar mit 77 zu 39 Stimmen abgelehnt.

Ja zu einer Fristverlängerung

Der Regierungsrat kündigte ferner an, einen Gegenvorschlag zur Initiative auszuarbeiten, und beantragte dafür eine Fristverlängerung von einem Jahr.

Diese Fristverlängerung gab im Kantonsrat weniger zu reden als die Teilungültigkeit. Auch die Mitte stimmten dieser «zähneknirschend» zu, wie Daniel Rüttimann (Mitte) erklärte.

Luca Boog (Mitte) betonte, die Zeit müsse jedoch genutzt werden, um ein wirksames Instrument gegen Fangewalt zu schaffen, und warnte davor, dass der Gegenvorschlag nicht zu einem «zahnlosen Papiertiger» werden dürfe.

In der Schlussabstimmung bestätigte der Kantonsrat die Teilungültigkeit der Initiative und die Fristverlängerung mit 105 zu 11 Stimmen.